Senato | prosegue il trend dei risparmi Questori | Palazzo Madama modello virtuoso

Roma, 16 dicembre 2020 - Il Senato continua sulla strada dei risparmi, un trend che va avanti da anni. ''Prosegue la stagione virtuosa dell'Amministrazione di Palazzo Madama, rafforzando il trend di r ...

Il Senato ha respinto la mozione presentata dalle opposizioni sulla revisione dello stop agli spostamenti tra Comuni nel periodo natalizio. La linea del governo passa invece con 140 voti favorevoli, 1 ...

Roma, 16 dicembre 2020 - Il Senato continua sulla strada dei risparmi, un trend che va avanti da anni. ''Prosegue la stagione virtuosa dell'Amministrazione di Palazzo Madama, rafforzando il trend di r ...