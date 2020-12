Selvaggia Roma | bugie su Instagram | “Il suo account è completamente fake” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) In queste ore è in atto una querelle al veleno trae il suo ex Francesco Chiofalo, il palcoscenico è il social. I due si sono lanciati velenose frecciatine volte a sminuire drasticamente l’immagine dell’altro. Tutto è cominciato nel momento in cui l’influencer ha dichiarato di essere stata abbandonata da suo padre quando aveva 15 anni. Il suo ex, allora, ha pubblicato unache smentirebbe questa versione dei fatti. Da quel momento in poi, se ne sono dette di tutti i colori. La querelle tra Francesco eFrancesco Chiofalo ha accusato la sua ex di essere una bugiarda e di aver preso in giro tutti sulla storia del padre. Non sarebbe affatto vero, a suo avviso, che la ragazza abbia un pessimo rapporto con l’uomo, anzi. In più occasioni si sarebbero visti ed avrebbero ...