Sei persone sono decedute durante la sperimentazione del vaccino Pfizer, ma il vaccino non c’entra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «vaccino Pfizer 6 persone sono morte durante la sperimentazione. La notizia gira su molte testate internazionali tranne quelle italiane». Il riferimento è alla Pfizer, azienda farmaceutica che, insieme alla BioNTech, ha lavorato ad un vaccino contro il nuovo coronavirus. Si tratta di una notizia incompleta e decontestualizzata che veicola un contenuto fuorviante. Andiamo con ordine. L’11 dicembre la Food and drug administration (Fda), ente governativo che negli Stati Uniti d’America si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo nel Paese del ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «mortela. La notizia gira su molte testate internazionali tranne quelle italiane». Il riferimento è alla, azienda farmaceutica che, insieme alla BioNTech, ha lavorato ad uncontro il nuovo coronavirus. Si tratta di una notizia incompleta e decontestualizzata che veicola un contenuto fuorviante. Andiamo con ordine. L’11 dicembre la Food and drug administration (Fda), ente governativo che negli Stati Uniti d’America si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo nel Paese del ...

