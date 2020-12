Se non vi sentite produttivi assumete qualcuno che vi motivi mentre lavorate da casa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Potrebbe diventare l'aiuto che stavate aspettando È tutto nato nel 2017, quando nessuno ancora immaginava saremmo stati travolti da un anno di pandemia. Leggi su it.mashable (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Potrebbe diventare l'aiuto che stavate aspettando È tutto nato nel 2017, quando nessuno ancora immaginava saremmo stati travolti da un anno di pandemia.

CarloCalenda : Quando sentite politici che incolpano la burocrazia per le cose che non funzionano ricordatevi che la burocrazia di… - CarloCalenda : Azione non è “contro Renzi” è all’opposizione di un Governo inetto che tutti sembrano considerare tale, ma che tutt… - edigram : RT @edigram: @Erich_IT5 @guidop1967 Per quelli che non si possono vaccinare, idiota Vi sentite forti ad essere così egoisti da non pensare… - edigram : @Erich_IT5 @guidop1967 Per quelli che non si possono vaccinare, idiota Vi sentite forti ad essere così egoisti da n… - GhiselliViviana : RT @SimonettaScali1: Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze perché il tempo non fa sconti per nessuno. C.Bukowski -