«Se lo fai di nuovo sei licenziato», la sfuriata di Tom Cruise contro chi sgarra sulle regole anti-Covid – L’audio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È andato su tutte le furie dopo aver visto due membri della troupe a meno di un metro l’uno dall’altro. La star di Hollywood Tom Cruise è un rigidissimo osservatore delle regole anti Covid e durante i giorni di impegnative riprese sul set inglese di Mission: Impossible 7 , sta tenendo sotto strettissimo controllo i comportamenti di tutto il suo staff. A riportare la storia per primo è stato il tabloid americano The Sun: stretti collaboratori dell’attore avrebbero fatto arrivare un audio privato, pubblicato poi sul sito, con le urla funeste di Cruise. «Se vedo che lo fai di nuovo, sei licenziato. E se qualcuno in questa squadra lo fa, è così – e anche tu e anche tu. E tu, non farlo mai più, cazzo». Un’esplosione di rabbia che ha lasciato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È andato su tutte le furie dopo aver visto due membri della troupe a meno di un metro l’uno dall’altro. La star di Hollywood Tomè un rigidissimo osservatore dellee durante i giorni di impegnative riprese sul set inglese di Mission: Impossible 7 , sta tenendo sotto strettissimollo i comportamenti di tutto il suo staff. A riportare la storia per primo è stato il tabloid americano The Sun: stretti collaboratori dell’attore avrebbero fatto arrivare un audio privato, pubblicato poi sul sito, con le urla funeste di. «Se vedo che lo fai di, sei. E se qualcuno in questa squadra lo fa, è così – e anche tu e anche tu. E tu, non farlo mai più, cazzo». Un’esplosione di rabbia che ha lasciato ...

