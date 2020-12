Scuola: se non riapre è fallimento sistema Italia, durissima critica Cgil (Di mercoledì 16 dicembre 2020) durissima critica del sindacato all'operato (o meglio al non operato) sia del governo che delle regioni Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020)del sindacato all'operato (o meglio al non operato) sia del governo che delle regioni

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Si pensa di chiudere le scuole o di non riaprirle il 7 gennaio "perché è la via più semplice e perché non sono stati risolti i problemi che dovevano essere affrontati. La verit ...

Il Veneto chiede la zona rossa: "Se non la fa il governo la facciamo noi"

Le ha chieste il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni di stamattina: una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello ...

