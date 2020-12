Sci alpino | Val d’Isere 2020 | discesa e superG saranno l’ago della bilancia in Coppa del Mondo Italia al top

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con due settimane di ritardo scatta anche l’appuntamento con le prime gare veloci femminilistagione dideldonne-2021. Atteso, perché vero agorispetto alle prove tecniche, dove i valori sono chiari, tra Vlhova, Shiffrin, Brignone, Bassino. In velocità no, o almeno non ancora. Anche perché tante sono le incognite legate alla preparazione. Solo le americane hanno potuto allenarsi dove solitamente si recavano tutti per almeno 20 giorni all’anno, cioè allo Speed Center di Copper Mountain, in Colorado, e non a caso la prima prova cronometrata odierna, sulla OK in Val, ha premiato subito due statunitensi, McKennis e Johnson, velocissime in apertura di training. Non una sorpresa. In più, ci sono atlete che hanno recuperato ...