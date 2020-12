Sci alpino, Maryna Gasienica-Daniel domina il gigante di Hippal di Coppa Europa, Midali e Melesi nella top10 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maryna Gasienica-Daniel si è aggiudicata il gigante di Hippal (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021. La polacca oggi ha dominato la scena. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima discesa, nella seconda replica la sua ottima prestazione, e rifila distacchi immensi a tutte le rivali. Dopo il 54.11 della prima metà di gara, infatti, ha piazzato un sensazionale 51.47, per un crono complessivo i 1:45.58. Alle sue spalle, a ben 1.22 secondi, troviamo la padrona di casa, l’austriaca Elisa Moerzinger, mentre completa il podio l’eroina di giornata: Paula Moltzan. La statunitense, infatti, solamente trentesima dopo la prima manche, chiude con lo stesso tempo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si è aggiudicata ildi(Austria) valevole per ladi sci2020-2021. La polacca oggi hato la scena. Dopo aver fatto segnare il miglior tempoprima discesa,seconda replica la sua ottima prestazione, e rifila distacchi immensi a tutte le rivali. Dopo il 54.11 della prima metà di gara, infatti, ha piazzato un sensazionale 51.47, per un crono complessivo i 1:45.58. Alle sue spalle, a ben 1.22 secondi, troviamo la padrona di casa, l’austriaca Elisa Moerzinger, mentre completa il podio l’eroina di giornata: Paula Moltzan. La statunitense, infatti, solamente trentesima dopo la prima manche, chiude con lo stesso tempo di ...

