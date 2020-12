Sci alpino, discesa Val Gardena 2020: rinviata per nebbia la prima prova cronometrata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La prima prova cronometrata della discesa maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino è stata rinviata per i banchi di nebbia che rendono impossibile la visibilità del percorso nelle fasi iniziali. Il nuovo orario per lo start è al momento quello delle ore 13, ma serviranno condizioni meteo diverse: è possibile anche che si decida di abbassare di quota lo start. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladellamaschile della tappa di Coppa del Mondo di sciè stataper i banchi diche rendono impossibile la visibilità del percorso nelle fasi iniziali. Il nuovo orario per lo start è al momento quello delle ore 13, ma serviranno condizioni meteo diverse: è possibile anche che si decida di abbassare di quota lo start. SportFace.

