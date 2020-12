Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere 2020: Goggia terza nella prima prova (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Val d’Isere si è tenuta la prima prova femminile di discesa della tappa di Coppa del Mondo. Primi due posti a stelle e strisce, con Alice McKennis sull’1’46”78 che precede Breezy Johnson per 13 centesimi. Il terzo posto invece la norvegese Kaisa Lie lo condivide con Sofia Goggia, entrambe staccate di 26 centesimi dalla prima. La Goggia è apparsa in buone condizioni alla prima discesa ufficiale della stagione. Pe quanto riguarda le altre azzurre, tra le prime 10 ci sono Elena Curtoni, che ha chiuso nona a 77 centesimi dalla leader, e Marta Bassino, decima a 78. Federica Brignone ha accusato un ritardo di 1?79, mentre Francesca Marsaglia di 1?89. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Valsi è tenuta lafemminile di discesa della tappa didel. Primi due posti a stelle e strisce, con Alice McKennis sull’1’46”78 che precede Breezy Johnson per 13 centesimi. Il terzo posto invece la norvegese Kaisa Lie lo condivide con Sofia, entrambe staccate di 26 centesimi dalla. Laè apparsa in buone condizioni alladiscesa ufficiale della stagione. Pe quanto riguarda le altre azzurre, tra le prime 10 ci sono Elena Curtoni, che ha chiuso nona a 77 centesimi dalla leader, e Marta Bassino, decima a 78. Federica Brignone ha accusato un ritardo di 1?79, mentre Francesca Marsaglia di 1?89. SportFace.

