Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio: ok alla Stelvio dopo il sopralluogo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stamattina a Bormio su una Stelvio imbiancata si è tenuto lo “snow control”. Il consueto sopralluogo accurato certifica l’idoneità a ospitare gare e viene effettuato di routine una decina di giorni prima dell’inizio delle competizioni. Il direttore di pista Omar Galli ha dato l’ok alle gare di Coppa del Mondo del periodo post natalizio. Il programma prevede nella giornata di lunedì 28 dicembre la discesa libera, mentre martedì 29 toccherà al SuperG. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stamattina asu unaimbiancata si è tenuto lo “snow control”. Il consuetoaccurato certifica l’idoneità a ospitare gare e viene effettuato di routine una decina di giorni prima dell’inizio delle competizioni. Il direttore di pista Omar Galli ha dato l’ok alle gare dideldel periodo post natalizio. Il programma prevede nella giornata di lunedì 28 dicembre la discesa libera, mentre martedì 29 toccherà al SuperG. SportFace.

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - barbarapaolazzi : I #Mondiali di #Cortina 2021 avranno la loro moneta speciale #RoadtoCortina2021 - KZeneise : ...nemmeno un calciatore ACEFALO troglodita di serie C guadagna così poco... - cortina2021 : Una moneta da 5 euro per celebrare i #Mondiali di sci alpino. Si tratta di un oggetto unico, destinato ad entrare… - sportface2016 : #Sci, ok alla Stelvio dopo il sopralluogo: conto alla rovescia per la tappa di Coppa del Mondo di #Bormio -