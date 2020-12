Schianto all'incrocio tra un'auto e uno scooter: ragazzo in ospedale in codice rosso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) JESI - Uno scontro tra un'auto e uno scooter di grossa cilindrata, avvenuto questa mattina verso le 9 lungo via Ancona, ha paralizzato il traffico in ingresso e uscita dalla città. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) JESI - Uno scontro tra un'e unodi grossa cilindrata, avvenuto questa mattina verso le 9 lungo via Ancona, ha paralizzato il traffico in ingresso e uscita dalla città.

wangfeiifei0427 : @KSlayeon309 MA IO SCHIANTO DAVANTI ALL’ALBERO PRIMA DI ARRIVARE AL TUO ABBRACCIO ?? Per me è un onore supportarti ??… - lanuovariviera : San Benedetto, schianto all'incrocio dell'ospedale. Una donna soccorsa dal 118 - ilGiunco : Schianto tra un’auto e un furgone. #Ferita una donna #incidente #Cri - #GROSSETO – Schianto pochi minuti fa sulla s… - lalaluuuuna : @nettunofk uh si mi ci schianto sopra poi prendo e me ne vado, mi attacco all'orbita di Giove, tanto ne ha tante di lune - garbo75 : RT @AllAroundnet: @EuroLeague #round13 2020-21 a vs @FCBarcelona @OlimpiaMI1936 illude, lotta e poi cede di schianto negli ultimi minuti b… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto all Schianto all’incrocio, in fiamme un’auto con due bambini a bordo il Resto del Carlino Schianto all'incrocio tra un'auto e uno scooter: ragazzo in ospedale in codice rosso

JESI - Uno scontro tra un’auto e uno scooter di grossa cilindrata, avvenuto questa mattina verso le 9 lungo via Ancona, ha paralizzato il traffico in ingresso e uscita ...

Schianto sulla provinciale: Sorano piange "Mario del Consorzio"

SORANO. «Mario ci faceva sempre ridere tutti, era di compagnia, era un vero mattatore. Pare impossibile che se ne sia andato così». A Sorano, ieri mattina, poco dopo le dieci, la notizia della ...

JESI - Uno scontro tra un’auto e uno scooter di grossa cilindrata, avvenuto questa mattina verso le 9 lungo via Ancona, ha paralizzato il traffico in ingresso e uscita ...SORANO. «Mario ci faceva sempre ridere tutti, era di compagnia, era un vero mattatore. Pare impossibile che se ne sia andato così». A Sorano, ieri mattina, poco dopo le dieci, la notizia della ...