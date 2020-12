Scene di sesso nelle serie tv, le più hot del 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) nelle statistiche bizzarre a tema showbiz le Scene di sesso in film e serie tv sono addirittura diventate un parametro per stabilire quali attori ne fanno di più. Certo, dopo un 2020 di pandemia, per un po' le cose si raffredderanno, un po' perché i set sono rimsti fermi a lungo, un po' per dare il buon esempio sulle regole del distanziamento, ma soprattutto per tutelare gli attori durante riprese a distanza molto ravvicinata relative a Scene di intimità e passione. Dicembre, in ogni caso, resta periodo di bilanci e di “best of”, anche sul mondo dello spettacolo, e perfino in questo ambito l'atmosfera si può riscaldare ripensando ai momenti più torridi visti nelle produzioni televisive. Nonostante la mancanza di Game of Thrones, fonte generosa in materia di nudità e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)statistiche bizzarre a tema showbiz lediin film etv sono addirittura diventate un parametro per stabilire quali attori ne fanno di più. Certo, dopo undi pandemia, per un po' le cose si raffredderanno, un po' perché i set sono rimsti fermi a lungo, un po' per dare il buon esempio sulle regole del distanziamento, ma soprattutto per tutelare gli attori durante riprese a distanza molto ravvicinata relative adi intimità e passione. Dicembre, in ogni caso, resta periodo di bilanci e di “best of”, anche sul mondo dello spettacolo, e perfino in questo ambito l'atmosfera si può riscaldare ripensando ai momenti più torridi vistiproduzioni televisive. Nonostante la mancanza di Game of Thrones, fonte generosa in materia di nudità e ...

bevllisario : @maavors Si HAHAHA praticamente in Turchia nella tv pubblica sono molto rigidi su queste cose e quindi non mostrano… - dyopamina : perché ci sono così tante scene di sesso senza senso in questa serie #TinyPrettyThings - iamhellsflames : @bewareofj4ke @_medmax Consiglio assolutamente perché è una serie pazzeska e con tante scene di sesso per lui ?? - iamhellsflames : @_medmax Da denuncia davvero. Già al primo episodio una delle sue prime scene era di sesso e stavo per cadere dal l… - carol_trash : C'è sta tizia che cerca tutti gli account che scrivono 'adele haenel è lesbica'. E scrive che non lo è perché ha g… -

Ultime Notizie dalla rete : Scene sesso Cyberpunk 2077: le scene di sesso sono su PornHub 3 giorni prima dell'uscita Multiplayer.it Scene di sesso nelle serie tv, le più hot del 2020

Da quella comica a quella più suggestiva a quella più esplicita: le cinque migliori scene di sesso tratte dalle serie tv del 2020 ...

Se state vedendo un po’ troppi accessori sessuali in Cyberpunk 2077, sappiate che è un bug anche quello

Night City ha un rapporto molto esplicito con la sessualità – ma non tutto era voluto in Cyberpunk 2077, ha spiegato CD Projekt RED.

Da quella comica a quella più suggestiva a quella più esplicita: le cinque migliori scene di sesso tratte dalle serie tv del 2020 ...Night City ha un rapporto molto esplicito con la sessualità – ma non tutto era voluto in Cyberpunk 2077, ha spiegato CD Projekt RED.