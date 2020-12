Sapienza, master universitario in Marketing Management. C'è tempo fino al 15 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il master universitario in Marketing Management (MUMM) è un master di primo livello full-time, di durata annuale, attivato presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, con titolo legalmente riconosciuto in Italia e all’estero. Promosso dal Dipartimento di Management, in partnership con Centromarca, Eurispes, IAB Italia e la Società Italiana Marketing, il MUMM nasce nel 2001 come una sfida: costruire un ponte fra l’Università e il mondo delle professioni del Marketing. Nei suoi diciott’anni anni di storia il MUMM ha cambiato pelle tante volte perseguendo sempre il medesimo scopo: formare professionisti in grado di interpretare e risolvere problematiche gestionali e di Marketing ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilin(MUMM) è undi primo livello full-time, di durata annuale, attivato presso la Facoltà di Economia dellaUniversità di Roma, con titolo legalmente riconosciuto in Italia e all’estero. Promosso dal Dipartimento di, in partnership con Centromarca, Eurispes, IAB Italia e la Società Italiana, il MUMM nasce nel 2001 come una sfida: costruire un ponte fra l’Università e il mondo delle professioni del. Nei suoi diciott’anni anni di storia il MUMM ha cambiato pelle tante volte perseguendo sempre il medesimo scopo: formare professionisti in grado di interpretare e risolvere problematiche gestionali e di...

HuffPostItalia : Sapienza, master universitario in Marketing Management. C'è tempo fino al 15 gennaio - jobsoul : RT @SapienzaRoma: ?? Un master alla Sapienza? È online il Bando unico per l'ammissione a uno dei 177 master di I e II livello offerti per l'… - CittadinidiTwtt : RT @SapienzaRoma: ?? Un master alla Sapienza? È online il Bando unico per l'ammissione a uno dei 177 master di I e II livello offerti per l'… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ?? Un master alla Sapienza? È online il Bando unico per l'ammissione a uno dei 177 master di I e II livello offerti per l'… - SapienzaRoma : ?? Un master alla Sapienza? È online il Bando unico per l'ammissione a uno dei 177 master di I e II livello offerti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapienza master Sapienza, master universitario in Marketing Management. C'è tempo fino al 15 gennaio L'HuffPost Sapienza, master universitario in Marketing Management. C'è tempo fino al 15 gennaio

Il Master universitario in Marketing Management (MUMM) è un Master di primo livello full-time, di durata annuale, attivato presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, con titolo ...

Antonella Polimeni, chi è la prima rettrice donna nella storia dell’Università La Sapienza

Antonella Polimeni, medico e odontoiatra, docente di Malattie odontostomatologiche, è la prima rettrice della Sapienza, dopo essere stata la prima preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria per ...

Il Master universitario in Marketing Management (MUMM) è un Master di primo livello full-time, di durata annuale, attivato presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, con titolo ...Antonella Polimeni, medico e odontoiatra, docente di Malattie odontostomatologiche, è la prima rettrice della Sapienza, dopo essere stata la prima preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria per ...