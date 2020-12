Santo di domani 17 Dicembre: chi era Santa Olimpia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Santo di domani, 17 Dicembre Il 17 Dicembre si ricorda Sant’Olimpia, simbolo della fedeltà coniugale anche dopo la morte del marito. Olimpia nacque a Costantinopoli, nel 361 d.C. da una famiglia molto ricca. Il padre era un conte di palazzo, una personalità molto distinta, importante e rispettata per quei tempi. Olimpia restò presto orfana e fu data in adozione a Teodosia. Teodosia era una fervente cattolica ed educò Olimpia alla religione, istruendola sulle Sacre Scritture e imponendole un’educazione ligia, pulita, in accordo con tutti i precetti cattolici. Olimpia dimostrò, fin dalla giovinezza, una grande propensione all’umiltà. Pur essendo una fanciulla di grande talento e intelletto, pur potendo aspirare a cariche importanti e ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di, 17Il 17si ricorda Sant’, simbolo della fedeltà coniugale anche dopo la morte del marito.nacque a Costantinopoli, nel 361 d.C. da una famiglia molto ricca. Il padre era un conte di palazzo, una personalità molto distinta, importante e rispettata per quei tempi.restò presto orfana e fu data in adozione a Teodosia. Teodosia era una fervente cattolica ed educòalla religione, istruendola sulle Sacre Scritture e imponendole un’educazione ligia, pulita, in accordo con tutti i precetti cattolici.dimostrò, fin dalla giovinezza, una grande propensione all’umiltà. Pur essendo una fanciulla di grande talento e intelletto, pur potendo aspirare a cariche importanti e ...

Il 17 dicembre si ricorda Sant’Olimpia, simbolo della fedeltà coniugale anche dopo la morte del marito. Olimpia nacque a Costantinopoli, nel 361 d.C. da una famiglia molto ricca. Il padre era un conte ...

Il 17 dicembre si ricorda Sant'Olimpia, simbolo della fedeltà coniugale anche dopo la morte del marito. Olimpia nacque a Costantinopoli, nel 361 d.C. da una famiglia molto ricca. Il padre era un conte ...