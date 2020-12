Santo del giorno 16 Dicembre: chi era Santa Adelaide (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Santo del giorno 16 Dicembre. Sant’Adelaide di Borgogna, secondo il cronista Liutprando, vescovo di Cremona, era figlia del re di Borgogna Transgiurana, re d’Italia e futuro re d’Arles, Rodolfo II e di Berta di Svevia (907- dopo il gennaio 966). Fu regina d’Italia per due volte (prima dal 947 al 950, come moglie di Lotario II d’Italia, poi dal 962 al 973, come moglie di Ottone I). Nata nel 931, fin da bambina Adelaide si trovò ad essere una importante pedina della politica europea. Donna di elevate doti intellettuali, dimostrò innata capacità politica e grande pietà cristiana. Sposò a sedici anni Lotario II di Provenza, ma ben presto restò vedova. Berengario di Ivrea, l’uomo forte del regno d’Italia, la vuole moglie di suo figlio, ma ella rifiuta decisamente e viene tenuta in ostaggio in un castello ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020)del16. Sant’di Borgogna, secondo il cronista Liutprando, vescovo di Cremona, era figlia del re di Borgogna Transgiurana, re d’Italia e futuro re d’Arles, Rodolfo II e di Berta di Svevia (907- dopo il gennaio 966). Fu regina d’Italia per due volte (prima dal 947 al 950, come moglie di Lotario II d’Italia, poi dal 962 al 973, come moglie di Ottone I). Nata nel 931, fin da bambinasi trovò ad essere una importante pedina della politica europea. Donna di elevate doti intellettuali, dimostrò innata capacità politica e grande pietà cristiana. Sposò a sedici anni Lotario II di Provenza, ma ben presto restò vedova. Berengario di Ivrea, l’uomo forte del regno d’Italia, la vuole moglie di suo figlio, ma ella rifiuta decisamente e viene tenuta in ostaggio in un castello ...

