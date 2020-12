Sanremo, Morgan escluso dai big. In gara il rivale Bugo. Amadeus: sarà il festival della rinascita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Amadeus ha presentato la 71esima edizione del festival di Sanremo augurandosi che la rinascita del Paese possa partire proprio dalla rassegna musicale più famosa d’Italia. La sede sarà sempre il teatro Ariston, anche se il pubblico dovrà mantenere le distanze e i tamponi saranno eseguiti giornalmente. Sanremo, tra i 26 big non ci sarà Morgan La notizia odierna è che tra i 26 big in gara non ci sarà Morgan. Il quale sarà comunque nella giuria della finale di Sanremo Giovani. Appare sempre più probabile – a quanto apprende l’Adnkronos – che nella lista dei 26 Big di Sanremo 2021 ci sarà Bugo, che l’anno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha presentato la 71esima edizione deldiaugurandosi che ladel Paese possa partire proprio dalla rassegna musicale più famosa d’Italia. La sedesempre il teatro Ariston, anche se il pubblico dovrà mantenere le distanze e i tamponi saranno eseguiti giornalmente., tra i 26 big non ciLa notizia odierna è che tra i 26 big innon ci. Il qualecomunque nella giuriafinale diGiovani. Appare sempre più probabile – a quanto apprende l’Adnkronos – che nella lista dei 26 Big di2021 ci, che l’anno ...

repubblica : RT @RepSpettacoli: Morgan: 'Sono stato escluso da Sanremo, ora invitare Bugo sarebbe un'offesa' [aggiornamento delle 15:24] - SimoPagliarini_ : RT @Adnkronos: #Sanremo, @InArteMorgan: 'Io fuori da gara per risibile scelta artistica' - RepSpettacoli : Morgan: 'Sono stato escluso da Sanremo, ora invitare Bugo sarebbe un'offesa' [aggiornamento delle 15:24] - Adnkronos : #Sanremo, @InArteMorgan: 'Io fuori da gara per risibile scelta artistica' - StraNotizie : Sanremo, Morgan: 'Io fuori da gara per risibile scelta artistica' -