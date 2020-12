Sanremo 2021, toto-nomi: quali saranno i BIG? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Annalisa Il tradizionale esercizio del toto-nomi, quest’anno, si fa più complicato. Spiazzando tutti, Amadeus ha infatti alzato a 26 il numero dei BIG in gara al prossimo Festival di Sanremo, estendendo così i posti a disposizione e – di conseguenza – le relative indiscrezioni. In attesa dello svelamento ufficiale del cast canoro, che avverrà giovedì 17 dicembre in prime time su Rai1, circolano rumors e anticipazioni su chi salirà sul palco dell’Ariston la prima settimana di marzo. Tra gli artisti più lanciati verso il Festival 2021 ci sarebbero Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta e Ghemon. E si ipotizza che Amadeus abbia voluto concedere una seconda chance a Bugo, dopo l’esclusione dello scorso a seguito del bisticcio con Morgan (con cui faceva coppia). Secondo l’Adnkronos, in valutazione per la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Annalisa Il tradizionale esercizio del, quest’anno, si fa più complicato. Spiazzando tutti, Amadeus ha infatti alzato a 26 il numero deiin gara al prossimo Festival di, estendendo così i posti a disposizione e – di conseguenza – le relative indiscrezioni. In attesa dello svelamento ufficiale del cast canoro, che avverrà giovedì 17 dicembre in prime time su Rai1, circolano rumors e anticipazioni su chi salirà sul palco dell’Ariston la prima settimana di marzo. Tra gli artisti più lanciati verso il Festivalci sarebbero Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta e Ghemon. E si ipotizza che Amadeus abbia voluto concedere una seconda chance a Bugo, dopo l’esclusione dello scorso a seguito del bisticcio con Morgan (con cui faceva coppia). Secondo l’Adnkronos, in valutazione per la ...

