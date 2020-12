Sanremo 2021, Red Ronnie spoilera i cantanti in gara al Festival. E annuncia anche il vincitore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 'anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 'se evito sempre le domande suldi, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verrannoti domani ...

whyalesswa : RT @silviawoot: Le cose belle del 2020: - Sanremo 2020 - L'annuncio di Sanremo 2021 #Sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021, domani tutti i nomi dei cantanti in gara: la diretta su sito e social della «Gazzetta» - PerCerto74 : @Sanremo_2021 Chi è .... ??? - FMDBlog : #Sanremo2021: La Rai ha reso noto la scaletta delle serate dal 2 al 6 marzo 2021 del @SanremoRai 2021. E’ stato ino… - GianlucaRaiti : RT @LucillaMasini: Morgan si arrabbia per l'esclusione da Sanremo 2021, dovuta al casino con Bugo. Come quello che la fa controvento, e si… -