Sanremo 2021, non ci sarà Michele Bravi "Per questa edizione la risposta è no"

Dopo la conferenza stampa di ieri mattina, martedì quindici dicembre, che Amadeus ha tenuto in merito a Sanremo 2021, sul web si sono fatte sempre più insistenti le voci in merito ai ventisei cantanti che prenderanno parte al Festival della Canzone italiana. Vi avevamo anticipato del colpaccio messo a segno da parte del direttore artistico della settantunesima edizione del concorso canoro. Fedez, infatti, ci sarà e duetterà con la cantante Francesca Michielin. Chi, invece, non prenderà parte a questo Sanremo 2021 è Michele Bravi. Il nome del cantante umbro ed ex vincitore di X-Factor, infatti, sembrava essere tra quello dei concorrenti in gara. Proprio il venticinquenne di Città di Castello, paese in provincia di Perugia, con un post su Instagram ha ...

