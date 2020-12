Sanremo 2021 anticipazioni: ecco tutte le novità della 71esima edizione del Festival (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in onda la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Per il secondo anno consecutivo, alle redini ci sarà Amadeus, il quale sarà direttore artistico e conduttore della competizione canora. Questa edizione, però, si prospetta alquanto diversa rispetto alle precedenti. A cambiare, innanzitutto, sarà il numero dei concorrenti in gara per aggiudicarsi il titolo di vincitore del Festival. In secondo luogo, si verificherà un diverso assortimento di big sia in termini di sesso sia di età. Inoltre, bisogna tenere presenti le restrizioni imposte a causa del Coronavirus. Andiamo, dunque, a vedere tutte le modifiche apportate. Le novità di Sanremo 2021 Il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal 2 al 6 marzoandrà in onda ladeldi. Per il secondo anno consecutivo, alle redini ci sarà Amadeus, il quale sarà direttore artistico e conduttorecompetizione canora. Questa, però, si prospetta alquanto diversa rispetto alle precedenti. A cambiare, innanzitutto, sarà il numero dei concorrenti in gara per aggiudicarsi il titolo di vincitore del. In secondo luogo, si verificherà un diverso assortimento di big sia in termini di sesso sia di età. Inoltre, bisogna tenere presenti le restrizioni imposte a causa del Coronavirus. Andiamo, dunque, a vederele modifiche apportate. LediIl ...

tuttopuntotv : Sanremo 2021 anticipazioni: ecco tutte le novità della 71esima edizione del Festival #sanremo2021 #Sanremo - fabiofiumeNa : Vediamo che ne viene fuori domani? Concedetemi un margine d'errore; ve ne do 30: @Sanremo 2021 big in gara #Aiello… - hARTrrys : RT @silviawoot: Le cose belle del 2020: - Sanremo 2020 - L'annuncio di Sanremo 2021 #Sanremo2021 - ESCitanews : SONDAGGIO ?? Chi tra i papabili nomi per Sanremo sarebbe il miglior rappresentante per l'Italia all'Eurovision 2021?… - TweetNotizie : Festival di Sanremo 2021, Amadeus: «Sanremo sarà rinascita post Covid con i giovani, tanti big e quote rosa» -