San Gennaro: storia, curiosità e miracoli sul Santo che “fa sciogliere” il sangue (Di giovedì 17 dicembre 2020) San Gennaro ha origini che risalgono al III sec. d.C: ecco la sua storia, il miracolo del sangue e le curiosità che non tutti conoscono Il miracolo di San Gennaro un fenomeno che secondo la storia e il folklore si ripete sei volte l’anno (il primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre) all’interno del Duomo, in presenza di tutti i cittadini napoletani. Chi era esattamente San Gennaro, qual è stato il suo martirio, in cosa consiste la liquefazione del sangue nell’ampolla? La vita Stando ad alcune fonti su San Gennaro, la sua data di nascita si colloca il 21 aprile del 272 d.C., probabilmente a Benevento, dove continuò la sua attività apostolica e divenne vescovo. Di lui si narra che fu molto amato sia dai ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sanha origini che risalgono al III sec. d.C: ecco la sua, il miracolo dele leche non tutti conoscono Il miracolo di Sanun fenomeno che secondo lae il folklore si ripete sei volte l’anno (il primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre) all’interno del Duomo, in presenza di tutti i cittadini napoletani. Chi era esattamente San, qual è stato il suo martirio, in cosa consiste la liquefazione delnell’ampolla? La vita Stando ad alcune fonti su San, la sua data di nascita si colloca il 21 aprile del 272 d.C., probabilmente a Benevento, dove continuò la sua attività apostolica e divenne vescovo. Di lui si narra che fu molto amato sia dai ...

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - LaStampa : Napoli, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto - camila_healing : RT @annatrieste: San Gennaro che non squaglia il sangue, Mertens che piange, non lo so, mi volete mettere pure uno zampone al posto del cap… - max_free_ : RT @spinozait: Il sangue di San Gennaro non si è ancora liquefatto. Manca l'ok di Italia Viva. [@maurizioneri79] -