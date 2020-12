San Gennaro, non si è sciolto il sangue nel giorno del “miracolo laico” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si è sciolto il sangue di San Gennaro miracolo di dicembre. La liquefazione del sangue che si ripete ogni 16 dicembre è chiamata il “miracolo laico” e tradizionalmente si svolge nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, gestita dalla Deputazione di San Gennaro, istituzione laica nata il 13 gennaio 1527 per un voto della città e presieduta dal sindaco di Napoli. Quest’anno, in via eccezionale, la celebrazione si è svolta sull’altare maggiore del Duomo di Napoli per permettere il distanziamento sociale ed è stato vietato il bacio dell’ampolla, in ossequio alla normativa anti-Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si èildi Sandi dicembre. La liquefazione delche si ripete ogni 16 dicembre è chiamata il “” e tradizionalmente si svolge nella Cappella del Tesoro di San, gestita dalla Deputazione di San, istituzione laica nata il 13 gennaio 1527 per un voto della città e presieduta dal sindaco di Napoli. Quest’anno, in via eccezionale, la celebrazione si è svolta sull’altare maggiore del Duomo di Napoli per permettere il distanziamento sociale ed è stato vietato il bacio dell’ampolla, in ossequio alla normativa anti-Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - ailec_berries : Che significa che il sangue di San Gennaro non si è sciolto?!?!?! Mi sento male. - cronaca_news : Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: 'Il sangue è solido' - Gazzettino : Napoli, il miracolo di San Gennaro non si ripete. «Il sangue è solido» - poppyhiIl : nooo sangue di san gennaro perché non ti sei sciolto you’re so sexy ahah -