San Gennaro, il fenomeno della liquefazione del sangue: cosa dice la scienza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La liquefazione del suo sangue è famosa non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Si tratta di San Gennaro, il patrono napoletano che viene festeggiato nel capoluogo campano ogni 19 settembre. Questa data coincide con il verificarsi del "prodigio", ma il sangue del martire non si scioglie solo in questa giornata. Il fenomeno si ripete infatti altre due volte nel corso di ogni anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla storia di una delle figure partenopee più conosciute. E la spiegazione che la scienza dà del fenomeno della liquefazione del sangue.Quali sono le origini di San Gennaro? Gennaro, nato ...

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - LaStampa : Napoli, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto - annalaurabar : RT @spinozait: Il sangue di San Gennaro non si è ancora liquefatto. Manca l'ok di Italia Viva. [@maurizioneri79] - Mariari30057064 : RT @laltrodiego: Il sangue di #SanGennaro rimase solido nell’ampolla anche nell’anno del terremoto, il 1980, così come prima della Seconda… -