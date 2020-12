San Gallicano | una visita sotto l’albero per la prevenzione del melanoma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) – Sabato 19 dicembre dalle 8:00 alle 13:00, gli specialisti del Sanfaranno visite di controllo gratuite dei nevi. In occasione delle festività natalizie e in pieno tempo di Covid, l’ IRCCS Dermatologico San(ISG), in collaborazione con APaIM Associazione Pazienti Italia, ha deciso di donare una giornata di controllo dei nevi e didei tumori della pelle. Per fare laè obbligatoria la prenotazione tramite il sito di APaIM www.apaim.it, oppure al numero 3290843923 attivo ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00. “L’obbiettivo della giornata dilinea Pasquale Frascione, Responsabile della dermatologia oncologica ISG – è anche quello di lanciare un appello ai cittadini, per incoraggiarli a non esitare a fare i ...