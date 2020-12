Samantha De Grenet ha dato della sfigata a Maria Teresa Ruta (video) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Samantha De Grenet ha una missione ben precisa al Grande Fratello Vip 5, creare dinamiche intorno a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. E se per la prima aveva già dato, dopo l’ultima confessione in giardino di fronte a Dayane, Rosalinda e Sonia Lorenzini il cerchio è completato. No, non si può dire che la De Grenet stia deludendo le aspettative degli autori, ma è altrettanto vero che, giorno dopo giorno, si sta attirando le antipatie di un numero crescente di utenti sui social. E questo, in ottica nomination, non è un dettaglio secondario, anzi. Lo sfogo di Samantha De Grenet su Maria Teresa L’attacco contro Maria Teresa Ruta è partito in giardino, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Deha una missione ben precisa al Grande Fratello Vip 5, creare dinamiche intorno a Stefania Orlando e. E se per la prima aveva già, dopo l’ultima confessione in giardino di fronte a Dayane, Rosalinda e Sonia Lorenzini il cerchio è completato. No, non si può dire che la Destia deludendo le aspettative degli autori, ma è altrettanto vero che, giorno dopo giorno, si sta attirando le antipatie di un numero crescente di utenti sui social. E questo, in ottica nomination, non è un dettaglio secondario, anzi. Lo sfogo diDesuL’attacco controè partito in giardino, ...

