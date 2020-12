Salerno, il presidente Strianese partecipa al Comitato per l’Ordine e Sicurezza della Prefettura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta stamattina in videoconferenza la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per discutere sull’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella provincia e definire le misure di vigilanza e controllo per le prossime festività natalizie. “Ho partecipato all’incontro – dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese – coordinato dal Prefetto. Con noi erano collegati in videoconferenza il Sindaco di Salerno, l’Assessore all’Urbanistica di Salerno e i rappresentanti delle forze dell’Ordine, cioè i vertici provinciali delle Forze di Polizia, in particolare il Questore, il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta stamattina in videoconferenza la riunione delprovinciale pere lapubblica convocata dal Prefetto di, Francesco Russo, per discutere sull’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella provincia e definire le misure di vigilanza e controllo per le prossime festività natalizie. “Hoto all’incontro – dichiara ilProvincia Michele– coordinato dal Prefetto. Con noi erano collegati in videoconferenza il Sindaco di, l’Assessore all’Urbanistica die i rappresentanti delle forze del, cioè i vertici provinciali delle Forze di Polizia, in particolare il Questore, il ...

