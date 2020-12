Sainz: il messaggio della Mclaren per la Ferrari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Carlos Sainz da soli tre giorni è ufficialmente un pilota della Ferrari. Dopo due anni trascorsi in Mclaren, riportando la scuderia a podio nel 2019, lo spagnolo inizia un nuovo capitolo della sua carriera. La scuderia britannica, ha voluto omaggiare il suo ex pilota con uno splendido messaggio d’addio, riferito anche alla Ferrari. Sainz: il messaggio della Mclaren Sainz affiancherà Charles Leclerc, per quella che si spera possa essere una stagione decisamente migliore per la Ferrari. La scuderia di Maranello, ha chiuso al sesto posto nella classifica costruttori, peggior risultato dal 1980. Il team britannico, ha pubblicato tramite social, il suo omaggio nei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Carlosda soli tre giorni è ufficialmente un pilota. Dopo due anni trascorsi in, riportando la scuderia a podio nel 2019, lo spagnolo inizia un nuovo capitolosua carriera. La scuderia britannica, ha voluto omaggiare il suo ex pilota con uno splendidod’addio, riferito anche alla: ilaffiancherà Charles Leclerc, per quella che si spera possa essere una stagione decisamente migliore per la. La scuderia di Maranello, ha chiuso al sesto posto nella classifica costruttori, peggior risultato dal 1980. Il team britannico, ha pubblicato tramite social, il suo omaggio nei ...

