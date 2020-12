Sabrina Salerno chiude il cerchio: il sorriso è un incanto – FOTO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sabrina Salerno sta per chiudere il suo cerchio di questo tortuoso anno 2020: in FOTO, però, appare con un sorriso davvero intenso e genuino. Sorpresa in serbo? È ora di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 dicembre 2020)sta perre il suodi questo tortuoso anno 2020: in, però, appare con undavvero intenso e genuino. Sorpresa in serbo? È ora di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

WestRaymond3 : RT @justcallme_sug: Non possiamo tenere Sabrina Salerno per tutte le edizioni da qui a un decennio? #TwitteRAI - justcallme_sug : Non possiamo tenere Sabrina Salerno per tutte le edizioni da qui a un decennio? #TwitteRAI - EdgarSp1ral : @Alassane3010 Ma #Sonia...che faccia c'ha?? Si può chiedere vero? Sembra Sabrina Salerno se si fosse calata un elen… - Artemisia_99 : Che bona pure Sabrina Salerno ?? #TwitteRai - AntoDamiano1996 : LA LLEGURIA È BLLISSIMA, MA SABRINA SALERNO UN PO' DI PIÙ ???? #TwitteRai #Sanremo2020Replay -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno chiude Sabrina Salerno sorride, ma la verità è un’altra: cos’è successo ViaggiNews.com Sabrina Salerno chiude il cerchio: il sorriso è un incanto – FOTO

Sabrina Salerno sta per chiudere il suo cerchio di questo tortuoso anno 2020: in foto, però, appare con un sorriso davvero intenso. Sorpresa in serbo? Sabrina Salerno sorride, ma la verità è un’altra: cos’è successo

Dietro al sorriso sempre raggiante e suadente di Sabrina Salerno c'è a volte dell'altro: ecco cosa scrive la cantante su Instagram. Sabrina Salerno sta per chiudere il suo cerchio di questo tortuoso anno 2020: in foto, però, appare con un sorriso davvero intenso. Sorpresa in serbo?Dietro al sorriso sempre raggiante e suadente di Sabrina Salerno c'è a volte dell'altro: ecco cosa scrive la cantante su Instagram.