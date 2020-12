Ronaldo sbaglia un rigore, Gollini glielo para (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Juventus e Atalanta stanno pareggiando 1-1. E sull’1-1 l’arbitro ha assegnato un rigore a dir poco generoso ai bianconeri. Lo ha calciato come al solito Cristiano Ronaldo che lo ha piazzato rasoterra alla sinistra del portiere. Ma Gollini ha intuito e glielo ha parato. Subito dopo, Gollini si è ripetuto con uno splendido intervento su Morata. Le reti sono state di Chiesa nel primo tempo e Freuler nella ripresa. Juventus 1?1? Atalanta Ronaldo https://t.co/ftxAZdKZxa — JuveFCid (@JuveFCid) December 16, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Juventus e Atalanta stanno pareggiando 1-1. E sull’1-1 l’arbitro ha assegnato una dir poco generoso ai bianconeri. Lo ha calciato come al solito Cristianoche lo ha piazzato rasoterra alla sinistra del portiere. Maha intuito ehato. Subito dopo,si è ripetuto con uno splendido intervento su Morata. Le reti sono state di Chiesa nel primo tempo e Freuler nella ripresa. Juventus 1?1? Atalantahttps://t.co/ftxAZdKZxa — JuveFCid (@JuveFCid) December 16, 2020 L'articolo ilNapolista.

