Roma, Zaniolo: rientro a marzo? Le ultime sul recupero dall'infortunio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora una volta le parole di Roberto Mancini danno una carica importante a Nicolò Zaniolo. Dopo un 2020 da dimenticare, con due lesioni al crociato ad entrambe le ginocchia, il centrocampista della ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora una volta le parole di Roberto Mancini danno una carica importante a Nicolò. Dopo un 2020 da dimenticare, con due lesioni al crociato ad entrambe le ginocchia, il centrocampista della ...

sportli26181512 : Zero distrazioni, solo campo: così Zaniolo prepara il rientro per marzo: Zero distrazioni, solo campo: così Zaniolo… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Roma, Zaniolo vuole tornare in campo a marzo: le ultime sul recupero dall'infortunio - VoceGiallorossa : ??? Italia, Mancini: 'Aspetto Zaniolo. Guardo la Roma con grande interesse' #ASRoma - Gazzetta_it : Roma, Zaniolo vuole tornare in campo a marzo: le ultime sul recupero dall'infortunio - ilRomanistaweb : ??? Il ct della Nazionale #Mancini su #Zaniolo: 'Lo aspetto. Non voglio mettergli pressioni, ma ce la farà. Potrebbe… -