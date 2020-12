Roma-Torino, Giampaolo cambia: fuori Meité, Zaza, Sirigu e Nkoulou (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - gazzettaGranata : Ribaltone Torino: da Sirigu a Zaza, Giampaolo ne esclude 4. Le scelte verso la Roma #TorinoFC #FVCG #SFT - EcceBionda : @bon1z A Roma, Milano, Firenze, Torino ecc non è lockdown. Altrove, ahinoi, sì. È una misura completamente squilibrata, per me - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Gazzetta boom: 'Rivoluzione #Torino! Giampaolo farà fuori cinque titolari' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Torino Le probabili formazioni di Roma-Torino: Giampaolo senza Zaza ma con Bonazzoli TUTTO mercato WEB Torino, brutte notizie per Giampaolo: perde un attaccante per infortunio

Infortunio Zaza, l'attaccante del Torino ha riportato un affaticamento muscolare in allenamento e non ci dovrebbe essere contro la Roma ...

Torino, la strana esclusione di Bremer

Tra i pochi granata in crescita, il brasiliano è di colpo sparito dai radar di Giampaolo: per Dzeko può però tornare a centro difesa ...

Infortunio Zaza, l'attaccante del Torino ha riportato un affaticamento muscolare in allenamento e non ci dovrebbe essere contro la Roma ...Tra i pochi granata in crescita, il brasiliano è di colpo sparito dai radar di Giampaolo: per Dzeko può però tornare a centro difesa ...