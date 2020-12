Roma, si punta al rinnovo di contratto di Villar: la situazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Roma sta già pensando di presentare un rinnovo di contratto a Gonzalo Villar così da blindarlo. Tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la Roma sta già pensando di presentare un rinnovo di contratto a Gonzalo Villar così da blindarlo. L’attuale accordo scade nel 2024 e insieme al prolungamento ci sarà anche un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Questa mossa dei giallorossi si è resa necessaria dopo i tentativi da parte di Lione e Fiorentina, le cui rispettive offerte per il giocatore sono state respinte dalla Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lasta già pensando di presentare undia Gonzalocosì da blindarlo. Tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, lasta già pensando di presentare undia Gonzalocosì da blindarlo. L’attuale accordo scade nel 2024 e insieme al prolungamento ci sarà anche un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Questa mossa dei giallorossi si è resa necessaria dopo i tentativi da parte di Lione e Fiorentina, le cui rispettive offerte per il giocatore sono state respinte dalla. Leggi su Calcionews24.com

ilgiornale : L'ex centrocampista di Parma e Fiorentina punta il dito contro l'ex capitano della Roma - e_landia : RT @GiuseppeTurrisi: 'Fotografare è come andare in punta di piedi in cucina a notte fonda e rubare i biscotti.' #DianeArbus (#Roma, via di… - VickyAlessandra : RT @GiuseppeTurrisi: 'Fotografare è come andare in punta di piedi in cucina a notte fonda e rubare i biscotti.' #DianeArbus (#Roma, via di… - FabPluto : RT @CheccoCasano: Il #Papu per la #Roma è più di una suggestione, è un’opportunità: a Trigoria l’obiettivo per gennaio è una seconda punta-… - AccaCostumeModa : #PressReview @nssmag 'Il nuovo #master sulla #sosteniblità di #AccademiaCostumeeModa. La punta di diamante di un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma punta Roma punta sul verde: patto con i volontari di Retake gazzettaregionale.it Roma, si punta al rinnovo di contratto di Villar: la situazione

La Roma sta già pensando di presentare un rinnovo di contratto a Gonzalo Villar così da blindarlo. Tutti i dettagli ...

Roma, Scambio tra Pellegrini e Eriksen?

Ma l’idea si scontra con la volontà della Roma e del 7 giallorosso di proseguire insieme, mentre l’Inter punta sulla necessità del club capitolino di attendere l’arrivo di Tiago Pinto per discutere il ...

La Roma sta già pensando di presentare un rinnovo di contratto a Gonzalo Villar così da blindarlo. Tutti i dettagli ...Ma l’idea si scontra con la volontà della Roma e del 7 giallorosso di proseguire insieme, mentre l’Inter punta sulla necessità del club capitolino di attendere l’arrivo di Tiago Pinto per discutere il ...