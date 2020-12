Roma Metropolitane. Ancora nessun accordo, si lavora per evitare fallimento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Ancora nessun accordo su Roma Metropolitane. Le riunioni che si sono tenute fino a ieri sera, prima quelle con i privati responsabili delle azioni legali che hanno portato al pignoramento dei conti correnti dell’azienda e poi l’altra con il Collegio sindacale, che aveva minacciato di portare i libri in tribunale, non hanno Ancora dato gli esiti sperati. Ma al momento nessuno vuole arrivare al fallimento della societa’: ne il Comune, che sta lavorando proprio “al fine di scongiurare tale scenario”, ne i creditori. Questa, a quanto apprende l’agenzia Dire, l’attuale fotografia dell’azienda partecipata del Comune di Roma che si occupa della realizzazione delle Metropolitane, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)su. Le riunioni che si sono tenute fino a ieri sera, prima quelle con i privati responsabili delle azioni legali che hanno portato al pignoramento dei conti correnti dell’azienda e poi l’altra con il Collegio sindacale, che aveva minacciato di portare i libri in tribunale, non hannodato gli esiti sperati. Ma al momentoo vuole arrivare aldella societa’: ne il Comune, che stando proprio “al fine di scongiurare tale scenario”, ne i creditori. Questa, a quanto apprende l’agenzia Dire, l’attuale fotografia dell’azienda partecipata del Comune diche si occupa della realizzazione delle, ...

