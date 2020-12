Roma Metropolitane, al via oggi sciopero di tre giorni. I dipendenti: “Conto pignorato e noi non percepiamo la retribuzione” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Al via oggi lo sciopero di tre giorni dei dipendenti di Roma Metropolitane. I lavoratori si sono radunati in via Tuscolana 171, davanti alla sede dell’azienda municipalizzata, già in liquidazione dall’ottobre 2019, per protestare contro il mancato pagamento di parte dello stipendio di novembre, l’intero importo di dicembre e tredicesima. “Non è stato fatto nessun passo per rimettere in bonis la società”, tuonano i sindacati di categoria che hanno proclamato lo sciopero. Roma Metropolitane, incaricata di progettare nuove linee e ammodernare quelle esistenti, nelle scorse settimane è stata oggetto di un secondo pignoramento per un valore complessivo di 19 milioni di euro. Debiti che dovrebbe coprire il Comune di Roma, ma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Al vialodi tredeidi. I lavoratori si sono radunati in via Tuscolana 171, davanti alla sede dell’azienda municipalizzata, già in liquidazione dall’ottobre 2019, per protestare contro il mancato pagamento di parte dello stipendio di novembre, l’intero importo di dicembre e tredicesima. “Non è stato fatto nessun passo per rimettere in bonis la società”, tuonano i sindacati di categoria che hanno proclamato lo, incaricata di progettare nuove linee e ammodernare quelle esistenti, nelle scorse settimane è stata oggetto di un secondo pignoramento per un valore complessivo di 19 milioni di euro. Debiti che dovrebbe coprire il Comune di, ma ...

