Roma, lavori in corso in via Borghesiana: al via la riqualificazione stradale da 1 milione di euro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina e via Casilina, nel quadrante est di Roma.Il costo dell'intervento è di circa 1 milione di euro. I lavori vengono eseguiti in orario notturno per arrecare il minor disagio possibile alla viabilità del quartiere e alle attività commerciali. Sono previste diverse fasi di cantiere con la canalizzazione del traffico su sensi di marcia alternati. "Con la riqualificazione di via Borghesiana mettiamo un altro importante tassello nel nostro programma pensato per riqualificare le strade della nostra città. Si tratta di un intervento eseguito su un tratto di oltre 3 chilometri, molto atteso da chi vive nel quartiere o ci lavora. Stiamo dedicando ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma lavori corso Roma, lavori in corso in via Borghesiana: al via la riqualificazione stradale da 1 milione di euro Il Corriere della Città Maxioperazione antipedopornografia in tutta Italia: decine di arresti

ROMA - Una maxioperazione anti-pedopornografia è in corso in tutta Italia, con l'impiego di oltre 300 agenti della polizia Postale che stanno eseguendo perquisizioni e arresti in 53 province e 18 ...

L’impatto del Covid-19 sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

CivicoZero infatti attiva corsi di lingua, fotografia, arte nei quali i ragazzi soli tra i 15 e i 18 anni sono seguiti da educatori e psicologi, uno sportello legale, psicologico e uno di formazione e ...

