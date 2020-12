Roma Ladro di biciclette e barbecue | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ statoun 28enne che, dopo essersi introdotto in una villa, ha provato a rubare una bicicletta ed un. Accade nella zona La Rustica, nella notte di ieri, dove il giovane era riuscito ad introdursi in un’abitazione assieme ad un complice. Una telefonata al “112” ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che, arrivati in breve tempo sul posto, hanno bloccato il 28enne, mentre il suo complice è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle “gazzelle” dell’Arma. Leggi anche: Maxi rissa al Pincio tra giovanissimi: la ricostruzione, ecco cosa è successo I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno dunqueil cittadino del Gambia di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione. La refurtiva è stata restituita ...