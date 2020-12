Roma | il racket dei tamponi | sottratti alla sanità e venduti illegalmente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Idestinatipubblica, nel Lazio, finiscono in un mercato di vendita parallelo ma illegale. Con la complicità di qualcuno inserito nelle strutture i kit per il tracciamento Covid sono statia nero ad un prezzo più basso. Questa è la scoperta degli investigatori del Nucleo antisofisticazione edell’Arma, con a capo Maurizio Santori, che stanno continuando a lavorare per capire quante persone siano coinvolte. Leggi anche: Corsa aipre-Natale: dove, come e quando farli nel Lazio Il mercato nero deiDa quanto si apprende dnotizia riportata da Il Messaggero, l’indagine parte con il sequestro di alcuniin zona Tiberina ad un rivenditore diNord, ...