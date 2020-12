Roma | Fonseca | «Dzeko e Borja Mayoral i due migliori attaccanti al mondo»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pauloha parlato alla vigilia della gara trae Torino. Ecco la risposta alla domanda sutra i top 5 a livello mondiale Paulonon arretra ma attacca. In conferenza stampa, il tecnico portoghese, risponde alla domanda suidel(riprendendo la classifica stilata da Lukaku). L’allenatore dellaesalta i suoi giocatori che per lui sono ialMIGLIORE AL– «sono i dueal, il terzo Mkhitaryan». Leggi su Calcionews24.com

Dal suo ritorno in giallorosso il terzino ha decisamente cambiato marcia: da eccedenza in rosa a titolare inamovibile, ecco cosa è cambiato Rick Karsdorp sembra essersi ripreso la Roma. Il terzino ola ...