Roma, degrado alla stazione della Metro, accampamento abusivo a Conca d’Oro: residenti esasperati (FOTO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, degrado alla stazione Metro Conca d’Oro. Un vero e proprio accampamento abusivo, con tanto di letti, materassi e quant’altro, occupa i portici antistanti l’entrata alla stazione della Metropolitana di Viale Terreno, nel quartiere Montesacro. Una situazione insostenibile per i residenti che tornano a chiedere interventi rapidi: «Siamo consapevoli che a queste persone serve aiuto e sostegno ma non si può andare avanti così. Occorrono soluzioni definitive, anche nel loro interesse, e nel più breve tempo possibile», ci riferisce chi abita nella zona. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020). Un vero e proprio, con tanto di letti, materassi e quant’altro, occupa i portici antistanti l’entratapolitana di Viale Terreno, nel quartiere Montesacro. Una situazione insostenibile per iche tornano a chiedere interventi rapidi: «Siamo consapevoli che a queste persone serve aiuto e sostegno ma non si può andare avanti così. Occorrono soluzioni definitive, anche nel loro interesse, e nel più breve tempo possibile», ci riferisce chi abita nella zona. su Il CorriereCittà.

CorriereCitta : Roma, degrado alla stazione della Metro, accampamento abusivo a Conca d’Oro: residenti esasperati (FOTO) - battaglia_persa : RT @RiprendRoma: Ciao RR, ecco la situazione a Via di Torrenova angolo Via Merope. Una Città fuori controllo. Giancarlo #roma #degrado ?? ht… - boborobo88 : RT @RiprendRoma: Ciao RR, ecco la situazione a Via di Torrenova angolo Via Merope. Una Città fuori controllo. Giancarlo #roma #degrado ?? ht… - larampait : #Degrado a #Roma, #MovimentoNazionale: 'Il #Covid non nasconde l'#incuria: #RaggiVattene!' - AndreaBonturi : RT @RiprendRoma: Ciao RR, ecco la situazione a Via di Torrenova angolo Via Merope. Una Città fuori controllo. Giancarlo #roma #degrado ?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma degrado Degrado Roma, stazione Ottavia da incubo tra topi, rifiuti e vandali Il Messaggero A Roma "RGB LIGHT EXPERIENCE '20", dal 19 al 22 dicembre

Roma, 16 dic. (askanews) - Diciotto opere di luce site specific in quattro luoghi della Capitale, una mostra itinerante che per quattro giorni ...

Cimitero Laurentino, Palozzi (Cambiamo): “Raggi non pensa ai vivi, figuriamoci ai morti”

La denuncia del consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi ...

Roma, 16 dic. (askanews) - Diciotto opere di luce site specific in quattro luoghi della Capitale, una mostra itinerante che per quattro giorni ...La denuncia del consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi ...