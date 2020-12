Rita Pavone: "Non ho paura di morire"/ "Lasciare la mia vita mi dispiacerà ma..." (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rita Pavone, in un'intervista a DiPiù, ha parlato del suo rapporto con la morte e la fede: "Non ho paura di morire anche se..." Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020), in un'intervista a DiPiù, ha parlato del suo rapporto con la morte e la fede: "Non hodianche se..."

MediasetPlay : Sorrisi, spensieratezza, emozioni, musica, talenti: noi abbiamo cercato di regalarvi tutto questo ed è stato bellis… - fermaguardare : Raga qualcuno mi dica che è falsa sta lista perché mi viene troppo da ridere. E poi figuriamoci se non ci sarà Rita… - IlnuovoPreside1 : @M49liberorso Un mese fa volevo visitare il profilo di Rita Pavone (lo so, lo so, son d'accordo con voi, ma c'era u… - TEA_eu : =227 ???? 2020 Niente (Resilienza 74) Rita Pavone - martacagnola : @mrjones1981 @robypava @domenicomarock @IlContiAndrea a sorpresa come Rita Pavone e Tosca -