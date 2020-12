Ristori | riduciamo gli affitti | abbassiamo le tasse e sosteniamo le imprese

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lo abbiamo sottolineato più volte: stiamo lavorando senza sosta per contrastare le ripercussioni economiche del Covid combinando misure di protezione e prospettiva per il nostro tessuto sociale ed economico. E’ un percorso lungo e progressivo, all’interno del quale deve essere letto anche il pacchettoappena approvato dal Senato (ora atteso alla Camera). Parliamo di “pacchetto” proprio perché, durante questo percorso, al decreto1 sono seguiti altri tre provvedimenti, poi confluiti nel primo. Complessivamente abbiamo messo in campo 19 miliardi di euro. Con queste risorse proviamo a fornire risposte veloci e concrete a tutte le attività economiche penalizzate dalle restrizioni introdotte dai dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre per contenere il contagio. L’ultimo dpcm, in particolare, è quello che ha diviso il Paese in zone di rischio ...