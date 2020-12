"Rispettate le regole anti-Covid o siete licenziati": Tom Cruise si arrabbia sul set (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Se vi vedo farlo di nuovo, siete licenziati” e Tom Cruise si arrabbia con chi viola le regole anti-Covid sul set di Mission: Impossible 7. Questo il contenuto di un audio pubblicato dal tabloid The Sun, in cui l’attore non usa mezzi termini per ammonire gli indisciplinati sul luogo di lavoro. La frase pronunciata da Cruise sarebbe stata rivolta a due persone che sedevano troppo vicine davanti a uno schermo. L’attore ha mantenuto un comportamento piuttosto rigido per quanto riguarda i protocolli anti-Covid e in particolare durante le riprese in Inghilterra ha rimproverato chi non rispettava esattamente i protocolli. “Noi siamo un modello perché Hollywood è tornata a girare film grazie a noi. La sera ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Se vi vedo farlo di nuovo,” e Tomsicon chi viola lesul set di Mission: Impossible 7. Questo il contenuto di un audio pubblicato dal tabloid The Sun, in cui l’attore non usa mezzi termini per ammonire gli indisciplinati sul luogo di lavoro. La frase pronunciata dasarebbe stata rivolta a due persone che sedevano troppo vicine dava uno schermo. L’attore ha mantenuto un comportamento piuttosto rigido per quanto riguarda i protocollie in particolare durante le riprese in Inghilterra ha rimproverato chi non rispettava esattamente i protocolli. “Noi siamo un modello perché Hollywood è tornata a girare film grazie a noi. La sera ...

