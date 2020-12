Rinviata ancora l’esecuzione di Djalali, il ricercatore accusato di spionaggio in Iran (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ahmadreza Djalali può sperare ancora. Era prevista per oggi, 16 dicembre, l’esecuzione del ricercatore 49enne, con un passato anche all’università del Piemonte Orientale, ma all’ultimo le autorità Iraniane hanno deciso di posticiparla di nuovo. Si tratta del secondo rinvio in poco più di due settimane. Djalali avrebbe dovuto essere trasferito martedì sera dalla prigione di Evin, a nord di Teheran, dove si trova da circa una settimana in stato di isolamento, al penitenziario Rajai Shahr di Karaj, dove vengono eseguite le condanne a morte e dove avrebbe dovuto aver luogo l’impiccagione. Senonché all’ultimo, come riporta Amnesty International Italia, «è arrivato un ordine superiore secondo il quale per i prossimi giorni l’esecuzione è sospesa». December 16, 2020 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ahmadrezapuò sperare. Era prevista per oggi, 16 dicembre,del49enne, con un passato anche all’università del Piemonte Orientale, ma all’ultimo le autoritàiane hanno deciso di posticiparla di nuovo. Si tratta del secondo rinvio in poco più di due settimane.avrebbe dovuto essere trasferito martedì sera dalla prigione di Evin, a nord di Teheran, dove si trova da circa una settimana in stato di isolamento, al penitenziario Rajai Shahr di Karaj, dove vengono eseguite le condanne a morte e dove avrebbe dovuto aver luogo l’impiccagione. Senonché all’ultimo, come riporta Amnesty International Italia, «è arrivato un ordine superiore secondo il quale per i prossimi giorniè sospesa». December 16, 2020 ...

