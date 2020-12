Rinnovo Calhanoglu: l’agente del turco a Casa Milan – VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terminato incontro tra l'agente di #Calhanoglu e la dirigenza del #Milan pic.twitter.com/ExX361CroB— Milan News 24 (@Milannews24 com) December 16, 2020 l’agente di Hakan Calhanoglu ha lasciato gli uffici di Casa Milan dopo aver incontrato la dirigenza rossonera oggi pomeriggio – VIDEO È terminato in questi minuti l’incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu e la dirigenza rossonera. L’argomento? Caldissimo: il Rinnovo del turco. L’offerta del Diavolo, ricordiamo, si assesta intorno ai 3-3,5 milioni di euro a stagione. La controparte invece ne richiede 6. Quello di oggi è stato il primo approccio faccia a faccia: nelle ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terminato incontro tra l'agente di #e la dirigenza del #pic.twitter.com/ExX361CroB—News 24 (@news24 com) December 16, 2020di Hakanha lasciato gli uffici didopo aver incontrato la dirigenza rossonera oggi pomeriggio –È terminato in questi minuti l’incontro atra Gordon Stipic, agente di Hakane la dirigenza rossonera. L’argomento? Caldissimo: ildel. L’offerta del Diavolo, ricordiamo, si assesta intorno ai 3-3,5 milioni di euro a stagione. La controparte invece ne richiede 6. Quello di oggi è stato il primo approccio faccia a faccia: nelle ...

AntoVitiello : Terminato l'incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di #Calhanoglu, e la dirigenza del #Milan per il rinnov… - marcoconterio : ?? Confermato per domani il summit tra l'entourage di Hakan Calhanoglu e il #Milan per parlare del rinnovo @TuttoMercatoWeb - Matteo75223913 : RT @86_longo: ?? Dall'entourarge emerge questo: dialogo costruttivo e positivo per il rinnovo di #Calhanoglu con il #Milan - Matteo75223913 : RT @MilanNewsit: Terminato l'incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di #Calhanoglu, e la dirigenza del #Milan per il rinnovo del g… - Alessan34958222 : RT @AntoVitiello: Terminato l'incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di #Calhanoglu, e la dirigenza del #Milan per il rinnovo del… -