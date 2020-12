Rifiuti speciali dati alle fiamme o riversati nei torrenti

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) I carabinieri per la Tutela ambientale e del Comando Provinciale di Messina insieme ai militari dell Arma di Catania e Siracusa, stanno dando esecuzione anche a decreti di sequestro preventivo di due ...

Dalle prime ore di questa mattina, in varie province della Sicilia, i Carabinieri per la Tutela Ambientale e del Comando Provinciale CC di Messina, supportati dall’Arma di Catania e Siracusa, stanno ...I carabinieri per la Tutela ambientale e del Comando Provinciale di Messina insieme ai militari dell’Arma di Catania e Siracusa, stanno dando esecuzione ...