Riapertura stadi non così lontana | c’è già una possibile data

Leggi su bufale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)non, al punto che ora abbiamo anche una. La domanda che molti tifosi di calcio si stanno ponendo in queste settimane è quando poter ritornare alloo in Italia. La pandemia purtroppo non sembra al momento dare speranze immediate, ma ladeglipotrebbe concretizzarsi ad inizio marzo. Forse anche metà febbraio, come evidenziato da Calcio e Finanza. Potenziali date perin Italia Questo sembra essere l’obiettivo prefissatosi dal ministro dello Sport, almeno stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma per ora pensare anche ad unalimitata degliè praticamente ...