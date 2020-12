Riapertura scuole, il preside Giuliano: “Senza un piano serio sui trasporti difficile si possa tornare in presenza” [INTERVISTA] (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salvatore Giuliano, ex sottosegretario all'Istruzione e dirigente scolastico, ritiene che Senza un piano sui trasporti non potrà esserci ritorno in classe a gennaio. L'articolo Riapertura scuole, il preside Giuliano: “Senza un piano serio sui trasporti difficile si possa tornare in preSenza” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salvatore, ex sottosegretario all'Istruzione e dirigente scolastico, ritiene cheunsuinon potrà esserci ritorno in classe a gennaio. L'articolo, il: “unsuisiin pre

matteosalvinimi : #Salvini: Mi sono fermato a parlare con Conte in #Senato, gli ho chiesto un confronto urgente su modalità di riaper… - matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - matteosalvinimi : #Salvini: dialogo con Conte? Vorrei aiutare a risolvere un po' dei problemi normali e concreti delle famiglie itali… - orizzontescuola : Riapertura scuole, il preside Giuliano: “Senza un piano serio sui trasporti difficile si possa tornare in presenza”… - Ser_Connect : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, Viola: “Per farlo a gennaio occorrono bassi numeri di contagi” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Viola: “Per farla a gennaio occorrono bassi numeri di contagi” Orizzonte Scuola Legge di Bilancio, Ripani (FI): ‘Parere contrario su emendamento Bonus Wellness per la ripartenza’

“Lo sport diventa una priorità solo quando fa comodo”. Roma: "In tempo di Covid il Governo ha parcheggiato in un angolo palestre, piscine, centri sportivi, scuole di danza: ritenuti “non essenziali”, ...

Covid in Campania, potenziato ulteriormente il trasporto pubblico: in arrivo altri 260 autobus

Covid, la Campania si prepara alla riapertura delle scuole: nel piano previsto anche il potenziamento del trasporto pubblico locale ...

“Lo sport diventa una priorità solo quando fa comodo”. Roma: "In tempo di Covid il Governo ha parcheggiato in un angolo palestre, piscine, centri sportivi, scuole di danza: ritenuti “non essenziali”, ...Covid, la Campania si prepara alla riapertura delle scuole: nel piano previsto anche il potenziamento del trasporto pubblico locale ...