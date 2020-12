Revenge porn, l’audio della preside della maestra di Torino alle colleghe: “Ogni pretesto per mandarla via, fatela sbagliare” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Prendo Ogni pretesto per mandarla via. Voi cercate di farla sbagliare“. È l’audio che la preside della scuola nel torinese ha mandato alle colleghe della maestra vittima di Revenge porn. Insieme ad altre tre persone, la dirigente dell’istituto è accusata di diffamazione. Martedì 15 dicembre, come riportato dalla Stampa, c’è stata la seconda udienza del processo, che vede proprio la preside sul banco degli imputati. In questa occasione è stato fatto ascoltare il frammento dell’audio, che per l’accusa prova la volontà da parte della dirigente di allontanare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Prendopervia. Voi cercate di farla“. Èche lascuola nel torinese ha mandatovittima di. Insieme ad altre tre persone, la dirigente dell’istituto è accusata di diffamazione. Martedì 15 dicembre, come riportato dalla Stampa, c’è stata la seconda udienza del processo, che vede proprio lasul banco degli imputati. In questa occasione è stato fatto ascoltare il frammento del, che per l’accusa prova la volontà da partedirigente di allontanare la ...

Questa volta a parlare sono i cellulari. Con una nota vocale la direttrice dell’asilo esortava le colleghe a creare un clima pesante attorno alla giovane maestra, costringendola a dare le dimissioni e ...

Non c'era al collo della 31enne morta suicida a settembre del 2016, diventata simbolo della lotta contro ogni forma di revenge porn, di vendetta a base di immagini postate su siti e circuiti social. È ...

