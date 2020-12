Report Oms sparito, il ricercatore Zambon sentito per ore dalla procura di Bergamo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è una svolta nella vicenda del dossier dell’Oms riguardante la risposta dell’Italia al coronavirus pubblicato online e poi sparito nel giro di 24 ore nel maggio scorso. Il relatore del documento e coordinatore dei ricercatori, Francesco Zambon, è stato sentito per ore dai magistrati di Bergamo che indagano sulla gestione del Covid nella bergamasca. Stando a quanto ha riferito il suo avvocato Vittore D’Acquarone, Zambon si è presentato dai pm – che lo avevano convocato già tre volte come teste – nonostante l’Oms abbia dato indicazione a tutti i suoi membri coinvolti di fare ricorso all’immunità diplomatica. Si tratta di una deposizione molto attesa, perché secondo il Guardian e la trasmissione tv Report Zambon avrebbe denunciato all’Oms di essere stato “minacciato” da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è una svolta nella vicenda del dossier dell’Oms riguardante la risposta dell’Italia al coronavirus pubblicato online e poinel giro di 24 ore nel maggio scorso. Il relatore del documento e coordinatore dei ricercatori, Francesco, è statoper ore dai magistrati diche indagano sulla gestione del Covid nella bergamasca. Stando a quanto ha riferito il suo avvocato Vittore D’Acquarone,si è presentato dai pm – che lo avevano convocato già tre volte come teste – nonostante l’Oms abbia dato indicazione a tutti i suoi membri coinvolti di fare ricorso all’immunità diplomatica. Si tratta di una deposizione molto attesa, perché secondo il Guardian e la trasmissione tvavrebbe denunciato all’Oms di essere stato “minacciato” da ...

